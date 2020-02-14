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В Приморье незаконно вырубили деревья возле памятника природы

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Факт массовой вырубки леса неподалеку от памятника природы регионального значения "Пещера Чертовы ворота" выявили в Приморье. Полиция разыскивает черных лесорубов, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Массовые рубки леса выявили в Дальнегорском участковом лесничестве. Полиция ищет черных лесорубов, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Группа лесных инспекторов, работавших на месте, выявила, что на расстоянии около 200 м от памятника природы неустановленные лица устроили лесную дорогу. Вдоль нее, предположительно, в январе-феврале вырублено 127 куб. м дуба. "По данному факту материалы переданы в полицию", - приводит пресс-служба слова инспекторов.

В пресс-службе правительства ТАСС разъяснили, что возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ "Незаконная вырубка лесных насаждений".

Рейдовая группа установила также факт незаконной рубки 248 деревьев, преимущественно породы дуб, в Дальнегорском участковом лесничестве, находящихся от памятника природы на значительном расстоянии. "В настоящее время устанавливается объем незаконно срубленной древесины и размер причиненного лесам ущерба для передачи материалов по фактам незаконной рубки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - сообщили в группе лесных инспекторов.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья добавили, что будет проведена служебная проверка в отношении должностных лиц Кавалеровского филиала "Приморского лесничества", своевременно не выявивших и не пресекших незаконные рубки.

Пещера Чертовы ворота

Пещера Чертовы ворота - памятник природы и археологии, который расположен в 12 км от города Дальнегорск Приморского края. В пещере длиной около 132 м в 1973 году при проведении археологических исследований обнаружены черепа людей, обитавших в ней около 9000 лет назад, и предметы быта и постройки того времени. Стоянка древних людей в пещере Чертовы Ворота относится к эпохе неолита.

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РоссияПриморский край
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