В Бангкоке произошла стрельба

БАНГКОК, 14 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бангкока разыскивают человека, который произвел около 50 выстрелов недалеко от расположенного в столице Таиланда Университета Чулалонгкорн. Об этом в пятницу сообщила газета Khao Sod.

Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы недалеко от учебного заведения. По крайней мере один свидетель сообщил, что вооруженный человек направил свое оружие на пешеходов. "Сначала он стрелял в воздух. Он выстрелил три раза, а потом нацелился на меня", - сказал очевидец.

Представитель полиции Китсана Пхатаначароен заявил, что при стрельбе никто не пострадал. Он также отметил, что инцидент не является "массовой стрельбой", как ее уже охарактеризовали в социальных сетях.

После появившейся информации полиция оцепила небольшой район, где предположительно находится подозреваемый. Правоохранители опознали нарушителя порядка как 44-летнего Эккачая Чаруексилпа.

Как сообщается, мужчина поссорился со своей семьей, прежде чем покинуть дом, вооружившись пистолетом.

По некоторым данным, родственники и стражи порядка сейчас уговаривают его сдаться.