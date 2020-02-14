Состояние пострадавших в результате ДТП с микроавтобусом в Якутии оценивается как среднее

ЯКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Состояние троих пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Мегино-Кангаласском районе, в котором погибли три человека, оценивается врачами как средней тяжести, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадали в результате аварии и были доставлены в больницу для диагностики. По уточненным данным регионального Минздрава, пострадавших трое. "Пострадали три человека, из них двое взрослых и один несовершеннолетний - 15 лет. У всех переломы различной степени тяжести, состояние оценивается врачами как средней тяжести. Все госпитализированы в Мегино-Кангаласскую ЦРБ в селе Майя", - сказали в пресс-службе.

По данным управления ГИБДД по региону, 13 февраля около 16:30 (10:30 мск) поступило сообщение о ДТП на федеральной автодороге "Колыма". На 47-м километре произошло столкновение автомашин Toyota Hiace и Nissan Qashqai. По предварительным данным, 23-летний водитель Nissan по неустановленной на данный момент причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota.

Микроавтобус, в котором находились шесть человек, в том числе двое детей 10 и 15 лет, направлялся из Таттинского района в Якутск. Со слов водителя, все пассажиры в салоне были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель микроавтобуса имеет лицензию на перевозку пассажиров, был трезв.

В результате ДТП погиб один из пассажиров микроавтобуса, также погибли водитель и пассажир Nissan Qashqai. По данным ГИБДД, находившийся за рулем Nissan мужчина не имел водительского удостоверения. По факту ДТП прокуратура республики начала проверку, также ведется следствие.