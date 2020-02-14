Глава поселка на Байкале незаконно выдал разрешения на строительство дома

ИРКУТСК, 14 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области возбудили новое уголовное дело в отношении главы туристического поселка на Байкале Александра Шамсудинова, который подозревается в незаконной выдаче разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. м в центральной экологической зоне, где строительство запрещено. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

"В Иркутской области следователями СКР задержан глава Листвянки. На основании материалов УФСБ России по Иркутской области следователями СКР в тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры установлен факт незаконной выдачи в 2017 году главой администрации разрешения на строительство дома площадью более 1400 кв .м в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданного разрешения собственником на земельном участке возведена трехэтажная гостиница", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления"). В администрации поселка проведены обыски. Аналогичное дело о выдаче незаконных разрешений на строительство в отношении Шамсудинова было возбуждено в мае 2019 года.

По делу, возбужденному в 2019 году, Шамсудинову были предъявлены обвинения в незаконной выдаче, в том числе иностранным гражданам, разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Чиновник был отправлен под домашний арест.

Шамсудинова избрали главой Листвянки в сентябре 2016 года.

Поселок Листвянка расположен на Байкале у истока реки Ангары, в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.