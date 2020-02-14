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Прокурора Березовского района Красноярского края задержали по подозрению во взятке

Его назначили на эту должность в ноябре 2017 года

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Прокурора Березовского района Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Да. Задержан по подозрению в получении взятки", - сообщил собеседник агентства, добавивший, что других подробностей пока нет.

Комментариями прокуратуры края ТАСС не располагает.

По данным на официальном сайте краевой прокуратуры, прокурором Березовского района является 35-летний Бекхан Аслаханов. В органах прокуратуры Красноярского края он работает с марта 2013 года. Занимал должности заместителя прокурора Свердловского района Красноярска. В январе 2017 года назначен на должность прокурора Березовского района.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки был задержан и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Он был заключен под стражу до 23 февраля 2020 года. В начале февраля источник в правоохранительных органах сообщил, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года, подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры РФ и скандала, связанного с задержанием Гутаева.

Теги
РоссияКрасноярский край
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