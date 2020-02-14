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СМИ: число жертв пожара, возникшего после ДТП с цистерной в Перу, достигло 30

Ранее сообщалось о 20 погибших

ТАСС, 14 февраля. Число погибших в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара, произошедших из-за столкновения автоцистерны со зданием автомастерской в Лиме, выросло до 30 человек. Об этом сообщило в четверг агентство Andina.

Ранее публиковалась информация о 20 погибших.

Трагедия произошла 23 января. После столкновения на месте аварии прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на три жилых дома, расположенных поблизости. Пять человек погибли сразу, по меньшей мере 50 пострадали, многие получили ожоги до 80% поверхности тела. Несколько из них позднее умерли в больнице. Среди жертв - шестеро несовершеннолетних и беременная женщина.

Согласно отчету Управления государственной безопасности Перу, причинами инцидента стали плохое состояние дорожного покрытия и несоблюдение водителем автоцистерны правил перевозок сжиженного газа.

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Перу
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