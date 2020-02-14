Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел между тремя мужчинами на улице в центре Москвы. Полиция по данному факту проводит проверку, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в ОМВД России по району Замоскворечье обратился мужчина, который сообщил о стрельбе на улице. "Полицейские, прибыв на место, установили, что между заявителем и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого последние начали высказывать угрозы, а после один из них достал травматический пистолет и начал направлять его в мужчину и произвел два выстрела", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.