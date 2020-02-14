{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Неизвестный два раза выстрелил из травматического пистолета

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел между тремя мужчинами на улице в центре Москвы. Полиция по данному факту проводит проверку, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в ОМВД России по району Замоскворечье обратился мужчина, который сообщил о стрельбе на улице. "Полицейские, прибыв на место, установили, что между заявителем и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого последние начали высказывать угрозы, а после один из них достал травматический пистолет и начал направлять его в мужчину и произвел два выстрела", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве мужчина ранил ножом трех родственников
Инцидент произошел в квартире на Ленинградском проспекте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС