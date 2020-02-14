В ДТП в Астраханской области пострадали пять человек

АСТРАХАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Черноярском районе Астраханской области. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"14 февраля в 09:25 (08:25 мск) поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на федеральной автомобильной дороге Р-22 (Черноярский район). По предварительной информации, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавшие госпитализированы в районную больницу села Светлый Яр Волгоградской области.