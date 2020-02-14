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Кольцо Van Cleef & Arpels за 6 млн рублей похитили у жителя Москвы

Москвич передал кольцо посреднику для дальнейшей продажи

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Кольцо французской ювелирной компании Van Cleef & Arpels стоимостью более 6 млн рублей украли у жителя Москвы, который пытался его продать через посредника. Об этом сообщили ТАСС В пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"13 февраля в ОМВД по Тверскому району обратился гражданин с заявлением о том, что 6 декабря 2019 года передал гражданину ювелирное изделие - кольцо марки Van Cleef & Arpels примерной стоимости 6 381 000 рублей - с целью реализации. В настоящее время место нахождения гражданина не известно, на связь он не выходит, кольцо не возвращено", - рассказали в пресс-службе.

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