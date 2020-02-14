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В Северной Осетии задержали экс-сотрудника прокуратуры по подозрению в убийстве

В следственном управлении СК уточнили, что он убил сожительницу
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© Андрей Махонин/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник прокуратуры задержан в Северной Осетии по подозрению в убийстве своей сожительницы, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по республике.

"По подозрению в совершении преступления (убийства) задержан 57-летний бывший сотрудник прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания, с которым проживала потерпевшая", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанным является Игорь Чельдиев. Его уволили из ведомства в 2018 году после того, как в соцсетях появились видеоролики, в которых он рассказывал о деятельности республиканской прокуратуры. Убитой является жительница селения Кобань Ирина Боженко.

Об исчезновении Боженко стало известно 4 января. 13 февраля во время осмотра территории дома, где она проживала с Чельдиевым, было обнаружено захороненное тело потерпевшей. Специалисты возбудили дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемого арестуют и предъявят обвинение в убийстве.

В новость внесены изменения (10:47 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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