В Петербурге задержали депутата от ЕР по делу о махинациях с фиктивным трудоустройством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали муниципального депутата из Санкт-Петербурга Галину Ившину, являющуюся также замдеректора комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН), в отношении которой возбуждено дело о мошенничестве с фиктивным трудоустройством сотрудников в центр и хищении их зарплаты. Ранее следственные действия с ней не проводились, так как она находилась на лечении. Об этом сообщается в пятницу на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу.

"В настоящее время заместитель директора КЦСОН, ранее проходившая лечение, также задержана. Решается вопрос об избрании соучастникам меры пресечения и предъявлении обвинения", - сообщается на сайте.

О возбуждении дела о мошенничестве в отношении депутата сообщалось на этой неделе. По версии следствия, депутат, ее сын Станислав Ившин и сотрудница центра соцобеспечения Ирина Эймбке фиктивно трудоустраивали в центр сотрудников, а затем похищали бюджетные деньги, выделенные им на зарплаты. По данным СК, им удалось похитить не менее 16,2 млн рублей. Ившин и Эймбке были задержаны ранее, суд отправил сына депутата под домашний арест, а Эймбке продлил срок задержания на 72 часа.

Согласно информации на сайте партии "Единая Россия", Ившина работает в органах соцзащиты Красносельского района города с 1990 года, имеет госнаграды и является депутатом от партии в муниципальном округе Юго-Запад.