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ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации
© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.

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По информации спецслужбы, он состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды "Исламского государства". "В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых на их нужды было направлено более 25 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Противоправная деятельность финансиста террористов была пресечена ФСБ совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. "При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность", - отметили в ФСБ.

В отношении жителя Подмосковья 1986 года рождения расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). 

В новость была внесена правка (11:30 мск) - уточняется год рождения задержанного.

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Россия
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