Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина. Об этом сообщила прокурор во Втором Западном окружном военном суде, где рассматривали жалобу на арест спортсмена.

"Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в его моче обнаружены следы кокаина", - сказала она.

Также суд обратил внимание, что медики на руке у боксера после его задержания обнаружили след от укола, однако Кушиташвили не смог объяснить этот факт. "В МВД по району Хамовники был осмотрен в семь часов 48 минут врачом психиатром, его заключение - видимые телесные повреждения, по проекции локтевой вены след, запаха алкоголя изо рта нет", - огласил материалы судья.

Суд признал законным арест Кушиташвили по делу о избиении сотрудника Росгвардии и хранении кокаина, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Он был арестован военным судом до 1 апреля.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 г кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, на чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.