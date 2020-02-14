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Суд приговорил экс-главу службы капстроительства в Самаре к четырем годам колонии

Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении полномочиями

САМАРА, 14 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Самары вынес приговор в отношении бывшей главы службы капитального строительства Самарской области Светланы Моравской, обвиняемой в злоупотреблениях полномочиями, которые повлекли ущерб для региона в 270 млн рублей. Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пятницу в областной прокуратуре.

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"Приговором Ленинского районного суда Самары Светлана Моравская признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

В отношении Моравской возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. В тот момент она уже занимала пост главы службы капитального строительства Крыма. Как выяснилось в ходе судебного процесса, Моравская в 2015 году, работая в Самаре, приняла работы по завышенной стоимости в рамках госконтракта по укреплению берега у села Рождествено в Самарской области. В результате был причинен ущерб на сумму более 270 млн рублей.

Моравская была арестована и уволена со своей должности в Крыму.

Теги
РоссияСамарская область
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