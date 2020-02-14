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В Москве задержан бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Бганба подозревается в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне на Петровском бульваре задержан экс-глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба, который подозревается в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, добавив, что от должности он был отстранен в 2017 году.

По его словам, в отношении Бганбы было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса Абхазии ("Злоупотребление полномочиями"). 17 января абхазские правоохранительные органы отправили в РФ запрос на его задержание.

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