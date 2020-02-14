В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожару присвоен четвертый (максимальный для Челябинской области) номер сложности, и площадь увеличилась до 2 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

По информации МЧС, в 10:34 мск поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри цеха на площади 600 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Группировка по тушению пожара увеличивается.