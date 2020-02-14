Замглавы ИФНС Сергиева Посада задержан по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Замглавы ИФНС по Сергиеву Посаду и трое его подчиненных задержаны по уголовному делу о неуплате налогов дистрибьютором техники Polaris на 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю начальника инспекции ФНС России по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных налоговых проверок и двум инспекторам предъявлено обвинение в совершении должностных преступлений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ)", - сообщила Врадий, добавив, что в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

По ее словам, сотрудники ИФНС в ходе проверки выявили схему уклонения дистрибьютором бытовой техники Polaris от уплаты налогов. "Однако вместо того, чтобы пресечь данный факт, ими были приняты меры, направленные на сокрытие и занижение налогооблагаемой базы путем фактического бездействия. Таким образом, бюджетная система РФ не получила предусмотренных законодательством налогов и сборов в размере более 1 млрд рублей", - добавила представитель ГСУ.

По делу проводятся следственные действия. Сотрудники управления ФНС по Московской области оказывают активное содействие в расследовании, предоставляют необходимую документацию. "Организована силами другого структурного подразделения проверка налоговой деятельности той же фирмы за иные промежутки времени", - сказала Врадий.