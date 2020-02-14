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Дело Ивана Голунова

Трое фигурантов дела Голунова будут содержаться в СИЗО с бывшими правоохранителями

Член ОНК Марина Литвинович сообщила, что "у них нормальные условия содержания"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Большинство бывших полицейских, обвиняемых по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, перевели в СИЗО №4, где их содержат, как того требует закон, с бывшими правоохранителями. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Марина Литвинович, посетившая их в изоляторе.

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"Всех, кроме Дениса Коновалова и Игоря Ляховца, содержат в СИЗО №4, они находятся в одних камерах с бывшими правоохранителями, у них нормальные условия содержания", - сказала она. По словам правозащитницы, в ИВС на Петровке все еще находится обвиняемый Коновалов, который, как сообщалось ранее, подвергся побоям изоляторе. "Мне он не подтвердил, что его били, но пока он находится в ИВС", - отметила Литвинович.

Она также добавила, что в ИВС из СИЗО "Лефортово" переведен главный фигурант дела Игорь Ляховец. "Когда он прибыл в "Лефортово", ему выдали тюремную робу. Никому из тех, кто прибыл в изолятор в этот день, тюремную одежду не дали, только Ляховцу. И неожиданно его переводят назад в ИВС, как мне сообщили, для проведения следственных действий. Но ему не вернули его личные вещи, а отправили в тюремных. Сам он оценивает это как средство давления на него", - отметила член ОНК.

Теги
РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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