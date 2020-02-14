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Во Владикавказе задержали организатора финансовой пирамиды

С 2016 по 2019 год мужчина мошенническим способом привлек в потребительский кооператив более 288 млн рублей

ТАСС, 14 февраля. Председатель владикавказского кредитного потребительского кооператива "Сберкасса Алания" подозревается в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ республики Северная Осетия.

"Во Владикавказе задержан председатель одной из финансовых организаций. Обвиняемый, являясь председателем КПК "Сберкасса Алания", организовал и осуществлял деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, привлек денежные средства физических лиц на сумму свыше 288,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, кооператив работал по принципу денежной пирамиды, привлекая средства граждан с 2016 по 2019 год. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: "Мошенничество в крупном размере", "Мошенничество в особо крупном размере", "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации" и "Организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере".

Теги
РоссияСеверная Осетия
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