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Житель Калининграда из ревности поджег свою бывшую жену

Возбуждено уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Калининграде в отношении 59-летнего мужчины, который из ревности облил воспламеняющейся жидкостью свою бывшую жену, а затем поджег ее. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Инцидент, по данным следствия, произошел 12 февраля. 

В отношении 59-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 11 лет 6 месяцев.

Представитель СК отметила, что подозреваемый с места преступления скрыться не пытался, оставался у подъезда дома до приезда сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Центральному району города Калининграда. Мужчина задержан, допрошен, дал признательные показания, сообщил следователю, что мотивом совершенного преступления является ревность.

Теги
РоссияКалининградская область
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