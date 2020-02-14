Житель Калининграда из ревности поджег свою бывшую жену

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Калининграде в отношении 59-летнего мужчины, который из ревности облил воспламеняющейся жидкостью свою бывшую жену, а затем поджег ее. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Инцидент, по данным следствия, произошел 12 февраля.

В отношении 59-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет до 11 лет 6 месяцев.

Представитель СК отметила, что подозреваемый с места преступления скрыться не пытался, оставался у подъезда дома до приезда сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Центральному району города Калининграда. Мужчина задержан, допрошен, дал признательные показания, сообщил следователю, что мотивом совершенного преступления является ревность.