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Полиция завела дело на женщину, которая заставляла сына попрошайничать в метро Москвы

Ребенка поместили в социальный реабилитационный центр, его жизни и здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Москве завели уголовное дело на приезжую женщину, которая заставляла своего четырехлетнего сына попрошайничать на станциях метро. Об этом сообщила в пятницу ТАСС замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"Задержана 34-летняя приезжая, подозреваемая в вовлечении своего четырехлетнего ребенка в занятие попрошайничеством. В результате проверочных мероприятий был выявлен и пресечен факт вовлечения в совершение антиобщественных действий четырехлетнего ребенка своей матерью. Злоумышленница попала в поле зрения правоохранителей в вестибюле станции метро "Минская", - сказала Гузь.

Она добавила, что сейчас мальчик помещен в социальный реабилитационный центр, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий"). Полицейские установили, что женщина неоднократно вовлекала в занятия попрошайничеством своего малолетнего сына. Ребенок должен был выпрашивать деньги у пассажиров метро, а затем передавать их матери.

Гузь отметила, что ранее женщину уже привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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