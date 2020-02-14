СК возбудил дело об избиении двух подростков, просивших забрать их из семьи

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании двух подростков в Москве, просивших забрать их из семьи из-за систематических побоев. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По факту неоднократного применения насилия в отношении несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание№) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания несовершеннолетних в семье и детально разберутся во всех обстоятельствах и причинах, повлекших причинение вреда здоровью детей", - сообщила Иванова.

Также следователи дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в семье. Для этого начата на предмет наличия признаков халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки находятся на контроле у руководства столичного главка СК.

По данным следствия, родители в течение нескольких лет систематически избивали и издевались над детьми 2004 и 2005 годов рождения. Подростки госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. Мать детей установлена и доставлена в следственный отдел, сейчас устанавливается их отец.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.