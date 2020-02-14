{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело об избиении двух подростков, просивших забрать их из семьи

Следователи установили личность матери детей, она доставлена в отдел

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании двух подростков в Москве, просивших забрать их из семьи из-за систематических побоев. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По факту неоднократного применения насилия в отношении несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание№) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания несовершеннолетних в семье и детально разберутся во всех обстоятельствах и причинах, повлекших причинение вреда здоровью детей", - сообщила Иванова.

Также следователи дадут оценку действиям сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в семье. Для этого начата на предмет наличия признаков халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки находятся на контроле у руководства столичного главка СК.

По данным следствия, родители в течение нескольких лет систематически избивали и издевались над детьми 2004 и 2005 годов рождения. Подростки госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. Мать детей установлена и доставлена в следственный отдел, сейчас устанавливается их отец.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источник: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС