Рауф Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывшие сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая посетила следственный изолятор.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Арашукова долгое время переводили из одной камеры в другую. Теперь его поместили туда же, где содержится Абызов. И похоже, экс-сенатор рад новому соседу, им есть о чем поговорить", - сказала она.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.

Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января 2019 года сенатор был арестован, позднее отстранен от должности.