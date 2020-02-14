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Рауф Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО "Лефортово"

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии долгое время переводили из одной камеры в другую, отметила член ОНК Марина Литвинович

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывшие сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщила член ОНК Марина Литвинович, которая посетила следственный изолятор.

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"Арашукова долгое время переводили из одной камеры в другую. Теперь его поместили туда же, где содержится Абызов. И похоже, экс-сенатор рад новому соседу, им есть о чем поговорить", - сказала она.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента.

Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января 2019 года сенатор был арестован, позднее отстранен от должности.

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Абызов обвиняется в получении от незаконной предпринимательской деятельности около 32 млрд рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").

Также, по данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичАрашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля АрашуковыхДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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