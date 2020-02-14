В Туле полиция задержала мужчину, который 25 лет находился в федеральном розыске

ТУЛА, 14 февраля. /ТАСС/. Мужчина, 25 лет находившийся в федеральном розыске из-за подозрений в совершении убийства в Волгоградской области, задержан в Туле. Опознать мужчину удалось по образцам ДНК, собранным с окурков, сообщается на сайте УМВД по Тульской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый совершил убийство в 1995 году, а его дальнейшее местонахождение долгое время оставалось неизвестным.

Полицейские установили, что подозреваемый проживает в Тульской области под другой фамилией. Им удалось собрать образцы ДНК с окурков, которые были брошены на улице. Операцию по задержанию проводили сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделений из Волгограда.

По информации управления СК РФ по Волгоградской области, подозреваемый признал лишь факт использования поддельного паспорта, а отвечать на вопросы следователей об обстоятельствах инкриминируемого ему убийства отказался, воспользовавшись своим конституционным правом.