В Москве задержан мужчина, грабивший одиноких и обеспеченных женщин

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве ранее судимого мужчину, который подозревается в серии краж денег и драгоценностей у одиноких обеспеченных женщин. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, москвич действовал по заранее отработанной схеме: знакомился с одинокими обеспеченными женщинами и, стараясь произвести на них благоприятное впечатление, предлагал угостить кофе. В кафе он незаметно добавлял в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, от которого женщина переставала контролировать происходящее, а уже в квартире окончательно теряла сознание. Придя в себя, она обнаруживала пропажу денег и ювелирных украшений.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в одном из столичных районов. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Москвы, - сказала Волк. - В настоящее время задокументировано два эпизода преступной деятельности задержанного".

По данному факту, как уточнила представитель МВД, возбуждены уголовные дела по ч. 2. ст. 158 УК РФ ("Кража"), подозреваемый арестован. Полицейские в ходе обыска у злоумышленника по месту проживания обнаружили и изъяли драгоценные изделия и бижутерию, залоговый билет ломбарда, а также емкости с порошкообразным веществом белого цвета, которое в настоящее время направлено на исследование.