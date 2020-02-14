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Апелляционный суд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже Цуркан

Ранее Мосгорсуд продлил ей срок содержания под стражей до 14 марта

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд Москвы в пятницу оставил под стражей до 14 марта обвиняемую в шпионаже в пользу Молдавии бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд повторно рассмотрел апелляционную жалобу Цуркан и постановил оставить ее под стражей до 14 марта", - сказала собеседница агентства.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания Цуркан под стражей до 14 марта, а всего на срок до 21 месяца. Первый апелляционный суд отменил это решение, удовлетворив жалобу защиты, наложив на обвиняемую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Это решение апелляционного суда в свою очередь было обжаловано прокуратурой в кассационной инстанции, и Второй кассационный суд решил вернуть обвиняемую в СИЗО. Апелляционный суд в пятницу, вторично рассмотрев жалобу на продление ареста Цуркан, признал арест законным.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Расследование дела завершено, обвиняемая знакомится с материалами дела.

Дело Цуркан

Цуркан находилась под арестом более полутора лет, она содержалась в СИЗО "Лефортово". По версии следствия, 16 августа 2004 года она стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Обвинение в окончательной редакции ей предъявлено по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности.

Теги
РоссияМолдавия
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