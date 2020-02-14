Суд Киева оставил под ночным домашним арестом подозреваемую в убийстве Шеремета

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Соответствующее решение принято в пятницу.

"Не изменили ничего. [Дугарь] оставили под ночным домашним арестом", - сообщил об итогах суда адвокат Дугарь Виталий Коломиец агентству "Укринформ".

Печерский районный суд Киева 5 февраля продлил ночной домашний арест Дугарь до 4 апреля.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест. Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля 2020 года.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.