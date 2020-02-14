Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС, 14 февраля. Вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол" совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, на борту вертолета находились 10 человек, известно о двух пострадавших, которые заблокированы в Ми-8", - сказал источник, добавив, что причиной происшествия стала снежная буря.

"В 400-500 м от аэропорта Сабетты он попал в снежную бурю и совершил жесткую посадку, обломав лопасти и перевернувшись на крышу", - сказал источник. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. "По предварительным данным, пострадали два члена экипажа, они зажаты в кабине", - уточнили в экстренных службах.

В главке МЧС подтвердили информацию о двух пострадавших.

В новость внесены изменения (15:04 мск) - добавлены подробности.