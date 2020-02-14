СК возбудил дело после гибели ребенка при пожаре в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по области возбудили уголовное дело по факту халатности представителя органов опеки после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в жилом доме в Великом Новгороде в конце января. Об этом говорится в распространенном ведомством сообщении.

26 января после пожара в квартире в одном из домов в Великом Новгороде было обнаружено тело трехлетнего ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород следственным управлением СК РФ по Новгородской области была проведена доследственная проверка.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны специалиста опекунско-попечительского сектора комитета по опеке и попечительству администрации Великого Новгорода, являющейся куратором семьи погибшего мальчика", - говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что специалист опеки не проводил необходимого контроля. "В ходе расследования уголовного дела установлено, что проверка условий жизни, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного должностным лицом комитета по опеке и попечительству администрации Великого Новгорода не проводилась. При наличии оснований мер к изъятию ребенка от опекуна не принималось", - добавляется в сообщении. Расследование уголовного дела взяли на контроль в прокуратуре Великого Новгорода.

В следственном управлении СК РФ по региону также уточнили, что это второе уголовное дело, заведенное по факту случившегося пожара 26 января 2020 года. Первое возбужденное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") сейчас расследуется.