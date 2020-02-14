{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Казани арестовал подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

Троих человек арестовали на два месяца, еще одного поместили под домашний арест

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани на два месяца арестовал троих подозреваемых в вымогательстве и похищении человека, еще один был помещен под домашний арест. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Гром" совместно с сотрудниками Росгвардии республики задержали участников противоправной группы, подозреваемых в вымогательстве и похищении человека.14 февраля решением Советского районного суда Казани трое подозреваемых были арестованы сроком на два месяца, еще один помещен под домашний арест", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что фигуранты, угрожая физической расправой, вымогали 2 млн рублей у местного жителя, в последующем завладели автомобилем Porsche и находившимися в нем деньгами. Также был установлен факт похищения подозреваемыми человека для вымогательства недвижимого имущества. В группу входили четыре местных жителя в возрасте от 32 до 35 лет, все неоднократно судимы за тяжкие преступления.

В ходе задержания и проведения обысков по местам проживания членов группы полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие. Его отправили на экспертизу. МВД по Татарстану разыскивает пострадавших от действий группы или обладает сведениями о ее противоправной деятельности, сообщает ведомство.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Дело Халила Арсланова
Сын генерал-полковника Арсланова обратился в СК с заявлением о вымогательстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС