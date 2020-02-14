Суд в Казани арестовал подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд города Казани на два месяца арестовал троих подозреваемых в вымогательстве и похищении человека, еще один был помещен под домашний арест. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Гром" совместно с сотрудниками Росгвардии республики задержали участников противоправной группы, подозреваемых в вымогательстве и похищении человека.14 февраля решением Советского районного суда Казани трое подозреваемых были арестованы сроком на два месяца, еще один помещен под домашний арест", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что фигуранты, угрожая физической расправой, вымогали 2 млн рублей у местного жителя, в последующем завладели автомобилем Porsche и находившимися в нем деньгами. Также был установлен факт похищения подозреваемыми человека для вымогательства недвижимого имущества. В группу входили четыре местных жителя в возрасте от 32 до 35 лет, все неоднократно судимы за тяжкие преступления.

В ходе задержания и проведения обысков по местам проживания членов группы полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на огнестрельное оружие. Его отправили на экспертизу. МВД по Татарстану разыскивает пострадавших от действий группы или обладает сведениями о ее противоправной деятельности, сообщает ведомство.