Суд в Петербурге отказался заключать в СИЗО школьника, задержанного за стрельбу в человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказался заключить под стражу 16-летнего школьника, который выстрелил в лицо прохожему из светошумового пистолета. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") за необоснованностью", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Полежаевском парке вечером 7 февраля. По данным полиции, к мужчине в парке подошли четверые человека, один из которых выстрелил жертве в лицо. Пострадавшего доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили.