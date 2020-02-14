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Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Погибшие - члены экипажа
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© Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по ЯНАО/ТАСС, архив

ТАСС, 14 февраля. Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол" на Ямале. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Погибли два человека. Это члены экипажа, которые оказались заблокированными в вертолете после жесткой посадки", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данных о пострадавших нет. Всего на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Уральская транспортная прокуратура подтвердила гибель двух человек, отметив, что данные по остальным людям, находившимся на борту вертолета, уточняются.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили ТАСС, что вертолет с работниками ООО "Газпромнефть-Гео" летел в поселок Сабетта и попал в снежную бурю.

В новость внесены изменения (15:50 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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