Суд Киева оставил под стражей Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева оставил под стражей Юлию Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения", - цитирует решение суда "Общественное ТВ". Таким образом, суд отказал защите в удовлетворении ходатайства об освобождении Кузьменко из-под стражи под ночной домашний арест.

Ранее сегодня Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом еще одну подозреваемую в убийстве Шеремета - Яну Дугарь.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря объявили, что подозревают в убийстве пять участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд 14 декабря постановил взять под стражу Антоненко и Кузьменко (последняя по версии следствия установила в машине журналиста взрывное устройство), а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который потом заменили на ночной домашний арест. Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве Шеремета до апреля 2020 года.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.