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Член ОНК обратится к омбудсмену по поводу госпитализации обвиняемого в госизмене Королева

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что у Виктора Королева проблемы с сердцем

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович намерена обратиться к уполномоченному по правам человека в столице Татьяне Потяевой с просьбой помочь перевести ученого Виктора Королева, арестованного по делу о госизмене, в гражданскую больницу. Об этом ТАСС рассказала в пятницу сама Литвинович.

"Королеву постоянно вызывают скорую в СИЗО "Лефортово" из-за проблем с сердцем. Ему 69 лет, у него очень большое количество заболеваний сердца, было много операций. За несколько дней до нашего посещения ему вызывали две скорые, медики сказали, что ученого надо госпитализировать в кардиореанимацию. Я намерена обратиться к Потяевой с тем, чтобы она помогла решить вопрос с его переводом в гражданскую больницу", - сказала наблюдатель.

По ее словам, Королев содержится в обычной камере следственного изолятора, в целом у него нормальные условия содержания. "Нам он сообщил, что он - ученый-гидроакустик, часто бывал Китае. Вероятно, с этим и связано его уголовное дело", - добавила Литвинович.

Королев был задержан по подозрению в государственной измене и арестован судом в Приморском крае. Позже его доставили в Москву, где предъявили обвинение в госизмене. В феврале Лефортовский суд Москвы продлил арест Королеву до 10 апреля. Вину он не признает.

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