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В Орле при погрузке разлилось около 900 литров серной кислоты

В результате инцидента никто не пострадал

ОРЕЛ, 14 февраля. /ТАСС/. Утечка около 900 литров серной кислоты произошла в пятницу при проведении погрузочных работ в Орле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

"В 11:36 поступило сообщение о розливе серной кислоты (предварительно 900 литров) при проведении погрузочных работ в промзоне Орла. Сотрудники ПСЧ-2 в защитных костюмах проводят смыв кислоты на 80 кв. метров, уменьшая концентрацию кислоты", - уточнили в ведомстве

В результате инцидента никто не пострадал, опасности распространения вещества нет. По предварительным данным, ПДК в районе инцидента в норме.

Теги
РоссияОрловская область
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