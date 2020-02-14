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В Крыму задержали двух черных копателей, у которых нашли предметы VI-XI веков

Возбуждено уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы задержали в Крыму двух черных копателей, у которых изъяли около 400 предметов VI-XI веков, в том числе монеты Римской империи и Крымского ханства. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что двое местных жителей, безработных граждан Украины, в результате незаконных раскопок близ пещерного города "Бакла" в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы VI-XI веков. В ходе проведения обследования жилых помещений у так называемых черных копателей изъято около 400 предметов, которые по заключению специалистов представляют особую культурную ценность. Среди них бронзовые наконечники стрел, датируемые VII-IV веками до н. э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1855 годов, элементы одежды и украшений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ ("Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания группой лиц по предварительному сговору").

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