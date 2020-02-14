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В аэропорту Шереметьево задержали женщину с сумкой с патронами

Инцидент произошел в терминале Е

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево женщину, которая пыталась пронести сумку с 50 мелкокалиберными патронами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В терминале Е аэропорта Шереметьево задержана женщина, в сумке у которой обнаружено 50 мелкокалиберных патронов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), полицейские выясняют, для каких целей женщина приобрела патроны.

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