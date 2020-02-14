{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Халила Арсланова

Сын генерал-полковника Арсланова обратился в СК с заявлением о вымогательстве

Арслан Арсланов заявил, что у него вымогают 150 млн рублей за помощь в освобождении отца
Халил Арсланов (справа) Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Халил Арсланов (справа)
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сын замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова Арслан Арсланов обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о том, что у него вымогают 150 млн рублей за помощь в освобождении отца.

На эту тему
Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное

"На телефон от разных людей мне приходили по СМС и через Telegram сообщения о необходимости перечислить 150 млн рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов "сгниет в тюрьме", - сказал ТАСС Арслан Арсланов.

"В связи с этим я обратился с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова с требованием пресечь эти противоправные действия", - сказал сын генерал-полковника.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичБортников, Александр ВасильевичРоссияКраснов, Игорь ВикторовичДело Халила Арсланова
Реклама на ТАСС
В Крыму задержали двух черных копателей, у которых нашли предметы VI-XI веков
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС