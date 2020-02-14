Сын генерал-полковника Арсланова обратился в СК с заявлением о вымогательстве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Сын замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова Арслан Арсланов обратился в СК, ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о том, что у него вымогают 150 млн рублей за помощь в освобождении отца.

"На телефон от разных людей мне приходили по СМС и через Telegram сообщения о необходимости перечислить 150 млн рублей некоему Игорю Борисовичу, иначе Халил Арсланов "сгниет в тюрьме", - сказал ТАСС Арслан Арсланов.

"В связи с этим я обратился с заявлением на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и генпрокурора Игоря Краснова с требованием пресечь эти противоправные действия", - сказал сын генерал-полковника.