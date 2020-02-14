В Петрозаводске арестовали черных риелторов по обвинению в похищении человека

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу четырех жителей Карелии, обвиняемых в мошенничестве, похищении человека и незаконном лишении его свободы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карелии.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году четверо человек в составе организованной группы обманом лишили петрозаводчанина права на жилье стоимостью 3 млн рублей. Фигуранты дела похитили потерпевшего и удерживали его в разных квартирах. За это обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы республиканского МВД, жертву освободили в ходе спецоперации управления уголовного розыска при поддержке Росгвардии. "У правоохранительных органов есть основания полагать, что от действий преступной группы пострадали иные граждане", - отметили в пресс-службе МВД по региону, добавив, что работа по их поиску продолжится.