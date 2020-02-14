{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петрозаводске арестовали черных риелторов по обвинению в похищении человека

По версии следствия, они лишили местного жителя права на жилье стоимостью 3 млн рублей и удерживали его в разных квартирах

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 февраля. /ТАСС/. Суд заключил под стражу четырех жителей Карелии, обвиняемых в мошенничестве, похищении человека и незаконном лишении его свободы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Карелии.

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году четверо человек в составе организованной группы обманом лишили петрозаводчанина права на жилье стоимостью 3 млн рублей. Фигуранты дела похитили потерпевшего и удерживали его в разных квартирах. За это обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы республиканского МВД, жертву освободили в ходе спецоперации управления уголовного розыска при поддержке Росгвардии. "У правоохранительных органов есть основания полагать, что от действий преступной группы пострадали иные граждане", - отметили в пресс-службе МВД по региону, добавив, что работа по их поиску продолжится.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Одно из зданий медвуза им. Сеченова в Москве эвакуируют из-за подозрительного пакета
Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверяют здание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС