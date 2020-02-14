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Одно из зданий медвуза им. Сеченова в Москве эвакуируют из-за подозрительного пакета

Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверяют здание

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Одно из зданий Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова эвакуируют из-за обнаружения подозрительного черного пакета. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах. 

"В здании Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова по адресу: Трубецкая улица, дом 8, строение 2, обнаружен подозрительный черный пакет. В целях безопасности людей из здания эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Всего из здания эвакуировали около 500 преподавателей и студентов. "Здание Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Трубецкой улице покинули порядка 500 человек из-за подозрительного черного пакета", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

В новость были внесены изменения (17:45 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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