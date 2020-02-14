Депутата воронежской думы заочно арестовали по делу о мошенничестве на 600 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Суд в Воронеже заочно арестовал депутата городской думы Олега Турбина, фигуранта уголовного дела о мошенничестве путем вывода через фирмы-однодневки из компании "Воронежская горэлектросеть" почти 600 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте Ленинского райсуда Воронежа.

"Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Воронежской городской Думы Олега Турбина, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). В настоящее время обвиняемый Турбин находится в международном розыске", - говорится в сообщении суда.

В феврале 2019 года силовики задержали гендиректора "Воронежской горэлектросети", позже были задержаны экс-заместитель гендиректора Мария Аркатова и бывший гендиректор Александр Гаврилин. Всем им предъявили обвинения по уголовному делу о мошенничестве, взяв под стражу, но позднее переведя под домашний арест. Олег Турбин стал четвертым фигурантом дела.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год руководство муниципального предприятия "Воронежская горэлектросеть" через фирмы-однодневки изготовило фиктивные договоры и другие документы, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму почти 600 млн рублей. После этого фирмы подали иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании денег с "Воронежской горэлектросети". Суд удовлетворил их требования.

Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть" создано в 2018 году после приватизации одноименного муниципального предприятия. Является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимает около 70% рынка обеспечения электроэнергией юридических и физических лиц. С 2015 года по июнь 2018 года должность генерального директора занимал Александр Гаврилин. После его ухода компанией временно руководила Мария Акатова. С осени 2018 года гендиректором стал Руслан Кочетов, его сняли с поста уже после ареста.