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Суд в Коми продлил арест экс-главе МВД по региону Половникову

Виктор Половников пробудет под стражей до 17 апреля

СЫКТЫВКАР, 14 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему министру внутренних дел по Республике Коми генерал-майору полиции Виктору Половникову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения Виктору Половникову в виде содержания под стражей на два месяца - до 17 апреля включительно", - огласил решение судья Андрей Рябов. При этом адвокаты обвиняемого настаивали на любой другой мере пресечения, которая не связана с арестом.

Половников был задержан 16 января, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, бывшему министру вменяется получение не менее 12,5 млн рублей взятки (из общей предполагаемой суммы взятки в размере 25 млн рублей). Следствие считает, что Половников получил деньги лично в июле 2017 года в Сыктывкаре от совладельца сыктывкарской компании "Деловой альянс" Сергея Ситникова при посредничестве его адвоката Маргариты Мартиросян и своего знакомого - бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Фаяза Шабаева.

По предварительным данным следствия, взятка предназначалась за помощь Ситникову, который на тот момент находился под стражей по обвинению в мошенничестве. Уголовные дела всех фигурантов объединены в одно производство. Половников вину не признал, заявив, что его оговорили. Шабаев был арестован в декабре прошлого года в Москве, в феврале суд отправил его под домашний арест.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В начале февраля президент РФ Владимир Путин уволил Половникова с занимаемой должности.

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