Защита двух осужденных по делу "Сети" в Пензе обжаловала приговор

Адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева отметила, что направила апелляционную жалобу 14 февраля. "На момент отправки у меня не было еще полного текста приговора, поэтому это так называемая краткая жалоба. После полного анализа приговора и получения протокола судебного заседания в полном объеме, мы будем [жалобу] дополнять", - сказала она.

Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела организации "Сеть", признанной террористическим сообществом, к срокам заключения от шести до 18 лет лишения свободы.

Мотивировочная часть приговора

Адвокаты остальных осужденных также планируют подавать апелляции, но после ознакомления с мотивировочной частью приговора. Ее они получили в пятницу, сообщил ТАСС адвокат Максима Иванкина Константин Карташов. Мотивировочная часть изложена на 99 страницах.

"Большинство доводов защиты были проигнорированы судом. Часть доводов суд никак не отразил и не дал им оценки. Например, большинство ходатайств о непризнании недопустимыми доказательств были проигнорированы. Адвокат Кабанов заявлял об исключении из числа доказательств показания тайного свидетеля Снупова, данный довод был проигнорирован, а эти показания легли в основу приговора", - отметил Карташов.

Маркеева считает, что в приговоре нет анализа позиции адвокатов. "Суд сослался на экспертные заключения, положенные в основу обвинения, экспертизы, которые были проведены на этапе предварительного следствия. О рецензиях, представленных стороной защиты, вообще не упомянул", - сказала она.