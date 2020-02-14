СК возбудил дело после жесткой посадки Ми-8 на Ямале

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибло два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщили в СК.

"Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия", - добавили в ведомстве.

В пятницу в 400-500 м от порта Сабетта вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол", выполнявший рейс по маршруту станция Лескино Красноярского края - Сабетта, совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли. В ГУ МЧС причиной вынужденной жесткой посадки назвали попадание в снежную бурю.