{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокурор просит суд вернуть государству 22 квартиры замначальника воронежского УГИБДД

Стоимость объектов составляет 50 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Прокурор Воронежской области Александр Гулягин подал иск в Советский районный суд Воронежа, чтобы обратить в доход государства 22 квартиры заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области. Высокопоставленный полицейский не смог доказать, что они куплены на заработанные средства, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры по Воронежской области.

"Прокурор области предъявил иск к заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 млн рублей направлен в Советский районный суд Воронежа", - сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

По данным пресс-службы, в прокуратуру из ГУ МВД области поступила информация, что родители замначальника управления ГИБДД по Воронежской области стали владельцами 31 объекта недвижимости на сумму свыше 63 млн рублей. "Однако у родителей отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок. Замначальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23,3 млн рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости", - отмечается на сайте.

По сообщению пресс-службы, высокопоставленный полицейский не доказал, что недвижимость приобретена на законные доходы, поэтому ее требуется передать в доход Российской Федерации.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, расходы полицейского проверили. "Выявлен факт несоответствия расходов доходам непосредственно государственного служащего, он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказала Куликова.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Одно из зданий медвуза им. Сеченова в Москве эвакуируют из-за подозрительного пакета
Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов проверяют здание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС