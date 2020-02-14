Прокурор просит суд вернуть государству 22 квартиры замначальника воронежского УГИБДД

ВОРОНЕЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Прокурор Воронежской области Александр Гулягин подал иск в Советский районный суд Воронежа, чтобы обратить в доход государства 22 квартиры заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области. Высокопоставленный полицейский не смог доказать, что они куплены на заработанные средства, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры по Воронежской области.

"Прокурор области предъявил иск к заместителю начальника регионального управления ГИБДД о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 млн рублей направлен в Советский районный суд Воронежа", - сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

По данным пресс-службы, в прокуратуру из ГУ МВД области поступила информация, что родители замначальника управления ГИБДД по Воронежской области стали владельцами 31 объекта недвижимости на сумму свыше 63 млн рублей. "Однако у родителей отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок. Замначальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23,3 млн рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости", - отмечается на сайте.

По сообщению пресс-службы, высокопоставленный полицейский не доказал, что недвижимость приобретена на законные доходы, поэтому ее требуется передать в доход Российской Федерации.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, расходы полицейского проверили. "Выявлен факт несоответствия расходов доходам непосредственно государственного служащего, он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - сказала Куликова.