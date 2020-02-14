В подвале дома в центре Севастополя нашли гранату времен войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты Росгвардии и МЧС обезвредили гранату, которую обнаружили в стене подвала дома на центральном проспекте Севастополя. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

"Специалисты инженерно-технической группы севастопольского ОМОН "Беркут" получили сообщение, что во время строительных работ по прокладке труб в подвале дома на проспекте Нахимова в стене рабочие обнаружили предметы, которые по своим внешним признакам напоминают боеприпасы времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ОМОН идентифицировали боеприпасы как гранату Ф-1 и несколько патронов к крупнокалиберному пулемету. "Все находки - времен Великой Отечественной войны. Исходя из места обнаружения находки, вполне вероятно, что все предметы были оставлены там еще во время строительства дома сразу после Великой Отечественной войны", - пояснили в ведомстве.

Добавляется, что взрывотехники ОМОН и саперы регионального управления МЧС вывезли боеприпасы на полигон, где их утилизировали.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды времен Великой Отечественной войны.