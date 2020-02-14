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Замминистра ЖКХ Забайкалья арестовали по подозрению в получении взятки от бизнесмена

Олега Кузнецова подозревают в получении 7 млн рублей

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи арестовали первого замминистра ЖКХ Забайкальского края Олега Кузнецова по подозрению в получении 7 млн взятки от предпринимателя. Об этом в пятницу сообщается на сайте краевого следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в 2016 году Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ от читинского индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства. В 2016 году предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова в пригороде Читы стоимостью около 2 млн рублей.

"Судом Центрального района города Читы удовлетворено ходатайство следователей об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться, а также использовать свое должностное положение для оказания давления на других участников дела", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, он подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Теги
РоссияЗабайкальский край
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