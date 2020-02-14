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Восьмилетнюю девочку ранили из охотничьего карабина в Кабардино-Балкарии

В ребенка случайно выстрелил местный житель, который пытался разогнать стаю бродячих собак

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка получила огнестрельное ранение из охотничьего карабина в Кабардино-Балкарии (КБР), следственные органы проводят проверку, сообщили журналистам в пятницу в управлении СК РФ по региону.

Согласно материалам проверки, 13 февраля вечером в селении Золукокоаже женщина шла с малолетней дочерью, когда услышала громкий звук, после чего девочка заплакала, а мать увидела, что голова ребенка в крови. Девочку немедленно доставили в больницу.

"Рентген показал наличие пули в мягких тканях головы. Экстренно была проведена хирургическая операция, в ходе которой была извлечена пуля калибра 7,62 мм. Было установлено, что выстрел из охотничьего карабина произвел местный житель 1972 года рождения, который, по его утверждению, стрелял в воздух с целью разогнать стаю бродячих псов", - уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение баллистической и медицинской экспертиз. "По результатам проверки действиям стрелявшего будет дана правовая оценка", - добавили в СК.

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РоссияКабардино-Балкария
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