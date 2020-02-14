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Путин выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью украинцев в ДТП под Псковом

В аварии погибли восемь человек, двое пострадавших были отправлены в больницу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области", - говорится в сообщении.

По информации УМВД России по Псковской области, частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo столкнулись ночью 13 февраля на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Рудо. Восемь человек погибли, двое пострадавших были отправлены в великолукскую межрайонную больницу. В комитете по здравоохранению Псковской области рассказали, что один из них - гражданин Белоруссии, другой - Украины. Глава района сообщила ТАСС, что все погибшие, предположительно, являются гражданами Украины.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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