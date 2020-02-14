Упавший на пути на станции метро "Менделеевская" в Москве пассажир погиб

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пассажир, упавший на жесткий путь под прибывающий поезд на станции метро "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, погиб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 16:50 на станции метро "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал пассажир. Были приняты меры по его извлечению. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что человек упал на рельсы на станции "Менделеевская". В столичной подземке отметили, что нет движения поездов от станции "Владыкино" до станции "Чеховская". Спустя некоторое время движение на серой линии метро Москвы вошло в график после сбоя.